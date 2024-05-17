Dev derbinin düğümünü iki takımın çok formda ve yetenekli kanat oyuncuları çözecek

Türkiye pazar günü oynanacak olan dev derbiye kilitlenmiş durumda. Şampiyonluk için sadece 1 puana ihtiyacı olan Galatasaray, az olan şansını son haftaya biraz daha artırarak çıkmak isteyen Fenerbahçe'yi taraftarı önünde ağırlayacak.

LİGE DAMGA VURUYOR

Aylardır sonucu merakla beklenen dev maç öncesi iki takımın kanat oyuncuları form durumu, performansları ve kaliteleri ile dikkatleri çekiyor. Son dönemde Süper Lig'e damga vuran ve durdurulamayan Barış Alper Yılmaz, Fenerbahçe önünde çok zorlu bir sınav verecek.

ÇOK HIZLI, ÇOK ATLETİK

Milli futbolcu ligin en hızlı ve atletik beklerinden Osayi Samuel önünde ter dökecek. Diğer kanatta ise yine son dönemin en flaş isimlerinden Hakim Ziyech, sezonun yıldızlarından Ferdi Kadıoğlu önünde mücadele edecek. İki kanatta yaşanacak bu büyük savaşın galibinin kimler olacağı merak konusu.



ÇOK ÖZEL KALİTESİ VAR

Yine Fenerbahçe'nin önemli hücum silahlarından Dusan Tadic, özel bir performans sergileyen Kaan Ayhan'la eşleşecek. Form durumu iyi olmasa da büyük bir kaliteye sahip olan Cengiz Ünder ise Galatasaray'ın hızlı ve atletik beki Derrick Köhn önünde fırsat kovalayacak.