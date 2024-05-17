Cinayet kapısı

İstanbul'da yaşayan Ata Emre Akman, 1 yıl önce Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi'ni kazandı. Harçlığını çıkarmak için motokuryelik yapmaya başladı. 11 Mayıs'ta sipariş bıraktığı adresten dönerken E.Ö.'nün bıçaklı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Ata Emre Akman'ın acılı annesi Zuhal Akman, E.Ö.'yü babasının azmettirdiğini söyledi. Anne Akman şöyle devam etti:

TEHDİT EDİYOR

Ata'nın sipariş götürdüğü apartmanda, bu caninin babasının daha öncesinde birlikteliği olduğu söylenilen bir kadın oturuyor. Ama o kadın bir başkasıyla evliymiş. Katilin babası, eski kadın arkadaşına 'Senin eşini öldüreceğim' diyor. Kadının alt kattaki arkadaşına da bilenmiş. Onu da tehdit ediyor 'Senin oğlunu öldüreceğim' diyor. Yani o gece apartmandan kim çıksa bunu yaşayacaktı. O geceki görüntülerin bir kısmını istemeden izledim. Ata'nın üzerinde kurye olduğunu belirten pizzacı montu var. Ata'nın orada işini yaptığı belli."

Anne Akman şöyle devam etti: Katil 17 yaşında. 6 ayrı suçtan kaydı var. Babası da cinayetten 10 yıldır hapiste. Cinayetten yatan bir adam hafta sonu için izinli çıkabiliyor. Babası da cezalandırılmalı, çünkü azmettiricisi o. "Benim yapamadığımı artık çocuğum yapacak" diye oğluna el veren kişi babası. Ö.'nün babası da en ağır cezayı almalı. Hukuka güveniyorum. Lütfen katiller evci olarak dışarıya çıkmasın. Çünkü onlar sadece kendilerine değil, tüm Türkiye'ye, hatta dünyaya zarar.



BEN SEVMEYİ ATA'DAN ÖĞRENDİM

Ata'nın babası emekli subay Erol Akman ise oğluyla ilgili duygularını şu sözlerle paylaştı: Ata, insanlara dokunmayı seven bir çocuktu. "Ben sevmeyi Ata'dan öğrendim" denilen bir çocuk. 25 bin askerin kılına zarar gelmedi ama kendi oğlumu koruyamadım. Benim oğlum, sadece öldürme gayesiyle bir yerde hazır bulunan bir cani tarafından ve bunu meslek haline getirme aşamalarında olan birisi tarafından katledildi. Biz çocuklarımızı bunun için mi yetiştirdik. Kız kardeşi var, ben onu nasıl sokağa salacağımı bilmiyorum. İstanbul'dan korkuyor, Balıkesir'den korkmuyordum.



MORGDA SON KEZ SARILDIM

Evlat acısı yaşayan öğretim görevlisi anne Zuhal Akman'ın sözleri yürekleri dağladı: Oğlumun cansız bedenini görmek için morga girdik. Yetkililere "O sedye beni kaldırır mı?" diye sordum ve Ata'nın yanına çıkıp yattım, biraz sarıldık. Çünkü bir daha sarılıp yatma şansımız olmayacaktı...



ANNESİNE HEDİYE ALMAK İSTİYORDU

Ata'nın liseden arkadaşı olan Efe Toprak Ateş şunları söyledi: Yaz için tatil planımız vardı. Ata'nın işe başlama sebeplerinden biri de oydu. Bir de Anneler Günü için annesine hediye almak istiyordu... Çok üzgünüm.