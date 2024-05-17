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Bir dizi yenilik

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024 Güncelleme 17 Mayıs 2024, 07:01
Bir dizi yenilik

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Film ve sinema sektöründeki büyümeye ve dönüşüme katkı sağlayacak bir ilke imza atıldı. Senaristler ile yapımcıları buluşturan bir platform devreye alındı. Senaryosunu yapımcılara ulaştırmak isteyen senaristler ile orijinal, farklı ve global bir senaryo arayan yapımcıların derdine derman olacak Scenariobasket. com açıldı.

Bu platform sayesinde ücretsiz zaman damgası ile senaristler senaryolarını güvence altına alırken; İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Arapça, Korece, Çince ve Hintçe dil seçenekleriyle dünyaya açabilecek. Yapımcılar ise global anlamda başka senaristlerle iş birliği içerisine girecek. Merkezi Londra'da olan Scenariobasket. com'un Los Angeles ve İstanbul'da ofisleri bulunuyor. Aynı zamanda Scenariobasket. com Türkiye'nin en büyük film platolarından Be Movie Stüdyo'nun sektöre kazandırdığı yeni bir iştiraki. Senaryo yazımının ve film yapımının aynı çatı altında buluştuğu bu platform, dünyanın dört bir yanından yetenekli senaristlere ve deneyimli yapımcılara ev sahipliği yapıyor. Senaristler, eserlerini kendi alanlarında uygun kategorilere göre düzenleyip paylaşabiliyor. Yapımcılar ise filtreler ve arama seçenekleri kullanarak ihtiyaçlarına uygun senaryolara kolayca erişebiliyor.

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