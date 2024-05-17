Beni hasta ettiler!

Son dönemlerde sıkıntılı günler geçiren ünlü Oryantal Tanyeli, önceki gün Pınar Kerimoğlu'nun konuğu oldu. Hastalık sürecini ile ilgili soruları cevaplayan Tanyeli, "Aman o üzülmesin aman o kırılmasın diye çabaladım yıllarca... Hastalık sahibi oldum beni dertleri ile hasta ettiler, şimdi tedavi etmeye çalışıyorlar" diyerek sitemini dile getirdi. Tanyeli, oryantal piyasasını da değerlendirdi. Tanyeli, "Oryantal gazinoda değil sanatsal yerlerde olmalı. Benim rütbem yüksek, benim gibi kim geldi, bir kendinize gelin... Son zamanlarda gerçekten iyi diyeceğim oryantal yetişmedi. Oryantal yok" şeklinde konuştu. Bir döneme dansları ile damgasını vuran Tanyeli, "Bir daha doğsam oryantal olmak istemem. genç kardeşlerime de tavsiye etmiyorum" dedi.

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