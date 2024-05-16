Emekliye refah payı

Milyonlarca emekli Temmuz zammını merakla bekliyor. Temmuz'da SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaşına ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yansıtılırken, memur emeklilerine de yüzde 10 artış ve ilk 6 aylık TÜFE'nin yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark verilecek. Ayrıca ek iyileştirme de gündemde. Bu kapsamda özellikle refah payı ve taban aylık artışı üzerinde duruluyor. Refah payı konusu dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a soruldu. AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Işıkhan, "Şu anda bunu konuşmak için çok erken. Bunun için Temmuz ayını bekleyelim" dedi.

HANGİ FORMÜLLER GÜNDEMDE?

Emeklilerin enflasyona endeksli zam oranları 3 Temmuz'da belli olurken, aynı tarihlerde refah payı da masaya yatırılacak. Temmuz'da refah payıyla birlikte emeklilerin zam oranlarının eşitlenmesi bekleniyor. Bu kapsamda iki formül ele alınacak. İlk formüle göre memur emeklilerinin artışı refah payı ile birlikte SSK ve Bağ-Kur'luların seviyesine çıkarılabilecek. İkinci formüle göre ise tüm emeklilere refah payı verilerek zam oranları yükseltilebilecek. İlk 6 aylık enflasyon tahminlerine göre zam oranının SSK ve Bağ-Kur emeklerinde yüzde 25'i, memur emeklilerinde yüzde 20'yi aşması bekleniyor. Örneğin; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 26 çıkarsa, memur emeklilerinin artışı yüzde 20.5 olacak. Eğer ilk formül hayata geçirilirse, memur emeklilerine 5.5 puanlık refah payı verilerek tüm emeklilerin zam oranı yüzde 26'da eşitlenebilecek. İkinci formülün hayata geçirilmesi halinde iseverilecek refah payı tüm emeklilerin zam oranını yükseltecek kadar olacak. Örneğin; tüm emeklilerin zam oranı yüzde 30'da eşitlenebilecek. Bu durumda eğer 6 aylık enflasyon yüzde 26 çıkarsa SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 4 puanlık, memur emeklilerine ise 9.5 puanlık refah payı verilebilecek.



NASIL UYGULANACAK?

Refah payı dahil zam oranı, emeklilerin kök aylıklarına yansıtılacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin kök aylıklarına eğer refah payı olmazsa ilk 6 aylık enflasyon oranı, refah payı varsa refah payı eklenmiş yeni oran yansıtılacak. Çıkan tutara yeni aylığın yüzde 4-5'i oranında ek ödeme ilave edilecek. İki ödemenin toplamı taban tutarın altındaysa Hazine desteğiyle (5510 Ek 19 ödemesi) taban tutara tamamlama yapılacak. Örneğin; Temmuz zammı refah payıyla yüzde 30'a yükseltilirse kök aylık yüzde 30 artırılarak hesaplama yapılacak.

MEMUR EMEKLİSİNE EN AZ 19.163 TL

Ek ödeme dahil en düşük memur emeklisi aylığı eğer Temmuz zammının oranı yüzde 20.5 olursa 14 bin 741 liradan 17 bin 762 liraya çıkacak. Bu aylık, eğer refah payı ile birlikte zam oranı yüzde 26'ya yükseltilirse 18 bin 573 liraya, yüzde 30 yapılırsa 19 bin 163 liraya ulaşacak.

ASGARİ ÜCRET KONUSU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrette ara zam ile ilgili sorular üzerine böyle bir çalışmalarının olmadığını dile getirdi. Bakan Işıkhan, "Ara zam gündemde yok. Daha önce de soruldu bu soru. Aynı düşüncemizi koruyoruz. Enflasyonla ilgili gelen verilerimiz çok güzel" dedi.

181 BİN İŞÇİ ARANIYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Orta Vadeli Program'la uyumlu şekilde istihdam beklentilerindeki olumlu görünümün devam ettiğini belirtti. İşverenlerin oluşturduğu işçi taleplerinde tarihi seviyelere ulaşıldığını vurgulayan Işıkhan, "Kamu istihdam kurumumuz İŞKUR'un anlık verilerine göre, işverenler tarafından 2 bin 374 farklı meslekte 181 bin 264 kişiyi istihdam etmek üzerine işçi talebi oluşturuldu. 'İş arıyorum' diyen İŞKUR'a gelsin" ifadesini kullandı. İŞKUR'un sistemindeki açık işlere "https://esube. iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsMeslek. aspx" adresinden ulaşılabiliyor.

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