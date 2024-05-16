B.’nin’çete’lesi

D.P. ve E.P. ile başlayan kara para aklama soruşturması yapıldı. N. ve B. C. de tutuklandı. İkilinin, sazan sarmalı ile dolandırıcılık yapan örgütün kasası olduğu vurgulandı. Suç gelirlerini akladıkları açıklandı. N.C.'nin tutuklu eski polis memuru sevgilisi O.A. itirafçı oldu. Çetenin bilinmeyenlerini itiraf etti. Gelişmeler sürerken iddianame tamamlandı. Ayrıntıları ortaya çıktı. İki kardeşin de içerisinde yer aldığı şebekenin, "Sazan sarmalı" yöntemiyle sözde kamu kurumlarından aldıkları araçları yüzde 25 indirimli bir şekilde vatandaşlara satma vaadinde bulundukları belirlendi.

GİZLİ MUHASEBECİSİ!

Çetenin bu yöntemle 41 milyon 526 bin lira vurgun anlaşıldı. B.C.'nin örgütün gizli muhasebecisi ve kasası olduğu saptanırken, C. kardeşlerin sosyal medyada yüksek takipçiye ulaşması nedeniyle mağdurların şebekeye güven duymasına neden oldukları vurgulandı. Mağdurlardan elde edilen paranın ise restoran ve gece kulübü yatırımlarına aktardıkları belirlendi.

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