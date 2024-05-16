A’vukuat’!

İstanbul'da kendisini avukat olarak tanıtan K. isimli kişi, farklı tarihlerde A.T.'yi 40 milyon lira çarptı. Savcılığa şikayetçi olan T., "11 seneden beri avukat K. bey olarak tanıyoruz onu. 1.500 lira cezamızı ödedik. Ödedikten 15 dakika sonra arıyor 150 bin lira savcı bekliyor. Bu işi halletmek için çocuklara baskı yapıyor. Bunu öğrendikten sonra çağırdık, evraklarımızı istedik ve o arada avukat olmadığı ortaya çıktı" ifadelerini kullandı. T.'nin avukatı Baran Güngör, sahte avukat K.'le konuşurken, "Avukat değilim, Ofisi karşılıyorum, yanımda 4 avukat çalışıyor" dediğini belirtti.

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