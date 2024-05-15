Memurun mesaisine 6 model

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi, kamu çalışanları için önemli yenilikler de getirecek. Kamuda etkinlik ve verimlilik için önemli adımlar atılırken, esnek ve uzaktan çalışma modelleri daha da geliştirilecek. Esnek çalışma yönetmelik taslağına göre; kamu personeli için "esnek çalışma", "değişken zamanlı çalışma", "yoğunlaştırılmış çalışma", "uzaktan çalışma", "kısmi zamanlı çalışma" ve "akademik eğitim amaçlı çalışma" şeklinde olmak üzere 6 model hayata geçirilecek. Bu modeller şöyle uygulanacak:

ESNEK ÇALIŞMA

- Gönüllülük esasına dayanacak.

- Çalışmalar çekirdek ve esnek zaman olarak iki ayrı bölüm olacak.

- Çekirdek zaman, kanuni günlük çalışma süresi içinde en fazla 5 saat olacak şekilde belirlenecek.

- Günlük çalışma süresi 8 saat olup, kanuni günlük çalışma süresinin başlama saatinden 2 saat önce başlayacak ve bitme saatinden 3 saat sonra sona erecek.

- Esnek zamanlı çalışma şeklinde kurumlar memurlara günlük çalışma sürelerinin başlangıcını ve bitişini belirlemede serbestlik tanıyabilecek.



YOĞUNLAŞTIRILMIŞ ÇALIŞMA

- Memurlar çalışmalarını, en fazla 2 saat erken gelmek veya kurumdan 2 saat geç ayrılmak suretiyle yürütebilecek ve fazla çalışma yaptıkları süreleri aynı hafta veya bir sonraki hafta içerisinde izin olarak kullanabilecek.

- Yoğunlaştırılmış çalışmada öğle dinlenme süresinin belirlenmesi zorunlu olacak.

- Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi Kanun'un 100'üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca tespit edilecek.



KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA

- Hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç veya engelli bakım yükümlülüğü bulunan memurlar daha az süreyle çalışmalarını yürütebilecek.

- Bu çalışma şeklinde çalışma saatleri kalıcı bir şekilde azaltılabildiği gibi, geçici süreli de azaltılabilecek.

- Memurlar anne, baba, eş, çocuk veya kardeşlerinin kaza veya geçirdiği bir hastalık neticesinde belirli bir süre tedaviye ihtiyaç duyması nedeniyle ya da yaşlı ve bakıma muhtaç anne veya babaları için yılda en fazla 2 ay süreyle günde 5 saat çalışabilecek.



DEĞİŞKEN ZAMANLI ÇALIŞMA

- Memurların çekirdek zamanda kurumun çalışma ortamında bulunmaları zorunlu iken, esnek zaman içerisinde bu zorunluluk olmayacak.

- Memurlar kanuni çalışma süresi kadar çalışmakla birlikte kanuni günlük çalışma süresi kadar çalışmak zorunda olmayacak. En az çekirdek zaman kadar, en fazla ise 10 saat olmak üzere memurlar günlük çalışma sürelerini belirleyebilecek.

- İşin gerektirdiği hallerde kurum memurun işe daha erken gelmesini veya geç çıkmasını isteyebilecek.



UZAKTAN ÇALIŞMA

- Memurlar çalışmalarını, kurumun çalışma ortamı dışında, kanuni günlük veya haftalık çalışma sürelerine bağlı kalmaksızın bilişim sistemi üzerinden yürütebilecek.

- Uzaktan çalışmanın ne kadar süreyle, haftada kaç gün ve nasıl yapılacağı hususlarını yetkili amir ile memur birlikte belirleyecek.

- Uzaktan çalışma yurt içi veya yurt dışında yürütülebilecek.

- Uzaktan çalışma için gerekli donanım kurumlar tarafından temin edilecek, bakım ve onarımı yapılacak.

- Yetkili amir ile görüşme elektronik ortamda yapılacak.



AKADEMİK EĞİTİM AMAÇLI ÇALIŞMA

- Memurlara üniversitelerde veya eğitim enstitülerinde yüksek lisans veya doktora eğitimleri için eğitim süresiyle sınırlı olmak üzere, haftada en fazla 3 gün günde 2 saat veya haftada en fazla 2 gün günde 3 saate kadar izin verilebilecek.

- Telafi edilecek çalışma saatleri kanuni günlük çalışma süresinin başlama saatinden 2 saat önce başlayacak ve bitme saatinden 3 saat sonra sona erecek. Öğle dinlenme süresi yetkili amirin onayı ile izinlerin telafisi için kullanılabilecek.

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