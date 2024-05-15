Kadir Tapucu’dan 10 şarkılık yeni albüm

"DÖNÜŞÜM MUHTEŞEM OLACAK" şarkısıyla hafızalarda yer edinen Kadir Tapucu, sessizliğini bozdu. Usta müzisyen, 10 şarkılık "KILIÇSIZ MERASİM" adlı yeni albümüyle sevenlerine bir sürpriz yaptı. Prodüktörlüğünü Erol Köse'nin üstlendiği aranjelerde ise Hatem Tutkus imzasını taşıyan albümde Tapucu farklı bir saundla müzikseverlerin karşısına çıktı. Tam not aldı. Şarkılarında farklı konu ve temalar işlediğini belirten sanatçı şunları söyledi: "Albümde kader mahkumlarının beklentisinden doğaya kadar her konuda duyarlılığımızı dile getirdik. Ayrıca dijital çağın beklentilerine de uyum sağlamaya çalıştık."

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