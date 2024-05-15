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Engeller kalkıyor

Fransız start-up Inclusive Brains, beyin dalgaları, kalp aktivitesi, göz hareketleri gibi nörofizyolojik verileri zihinsel komutlara dönüştüren beyinmakine arayüzü olan Prometheus’u geliştirmek için çalışmaya başladı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 07:00
Engeller kalkıyor

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Inclusıve Brains, 2022 yılında nörobilimciden yapay zekâ girişimcisine dönüşen Profesör Olivier Oullier ve siber güvenlik ve yapay zekâ uzmanı Paul Barbaste tarafından iddialı ve net bir misyonla kuruldu. Bu misyon üretken yapay zekâ ve Beyin- Bilgisayar Arayüzlerini (BCI) bir arada kullanarak, hayati kazalar veya nörodejeneratif hastalıklar nedeniyle hareket yeteneğini kaybeden insanların topluma dahil edilmesini iyileştirmeyi içeriyor. Inclusive Brains, Prometheus BCI'ı bu hedef ile geliştirmeye başladı. Prometheus, ellerini kullanamayan veya konuşamayan bireylerin iş istasyonlarını veya bağlı nesneleri çalıştırabilmeleri ve dijital ortamlarda klavyede yazabilmeleri için; ekrana dokunmalarına, sesli komutları kullanmalarına gerek kalmadan gezinmeleri yardımcı olacak yenilikçi bir teknoloji. Allianz Trade ve Inclusive Brains iş birliği, engelli insanlara daha fazla özerklik sağlayan ve onların eğitim ve iş gücüne erişimlerini kolaylaştıran yapay zekâ destekli yardımcı çözümlerin geliştirilmesini hızlandıracak.

AYRIM GÖZETMEDEN YARDIM
Inclusive Brains Kurucu Ortağı ve CEO'su Olivier Oullier, "Inclusive Brains'in üretken yapay zekâ modelleri ve çok modlu nöral arayüzleri; fiziksel özellikleri, yetenekleri ve ihtiyaçları ne olursa olsun ve ne kadar özel olurlarsa olsunlar herkese fayda sağlayacak. Gerçek kapsayıcılık, hiçbir ayrım gözetmeksizin her birimize yardımcı olacak çözümler geliştirmek demek. Bir bilgisayarı zihinle, gözle ya da göz kırparak veya sıkarak kontrol edebilmek, felçli birçok insana dünyayla iletişim kurma şansı vereceği için hayat değiştiren bir imkân. Üretken yapay zekanın Büyük Dil Modelleri (LLM) insan dilini anlamada önemli bir yol kat etti, ancak kelimeler insan-makine etkileşimlerinin tüm nüanslarını yakalayamıyor. Özellikle de kelimeleri yüksek sesle söylemenizin veya yazmanızın önüne geçen bir engele sahipseniz. Bu nedenle, yapay zekâ modellerimizi beyin dalgaları, yüz kasları, göz hareketleri veya kalp atışları gibi nörofizyolojik verilerle eğitiyoruz" diyor.

FELÇLİ İNSANLARI DESTEKLİYOR
ALLIANZ Trade CEO'su Aylin Somersan Coqui, olumlu sosyal etki için yapay zekâ ve nöroteknolojiden yararlanmak üzere Inclusive Brains ile iş birliği kurmaktan gurur duyduklarını söylüyor: "Kapsayıcılık Allianz Trade'in temel değerlerinden biri ve bunu desteklemek için inovasyonun gücüne gerçekten inanıyoruz. Üretken yapay zekâ ve nöroteknolojiler geliştirme alanında ön saflarda yer alan bir start-up'la kapsayıcılık bakımından olumlu sosyal etkiler yaratma amacıyla kurduğumuz bu ortaklık, temel değerlerimizden biri olan bu taahhüdümüzün doğal bir uzantısı. Fizyolojik sensörler ve iki dış iskelet kolu satın alarak Prometheus BCI'ın Ar-Ge ve malzeme ihtiyaçlarına finansal, stratejik ve lojistik destek sağlayacağız. Ayrıca, kapsayıcılığı ilerletmekle ilgilenen herkesin ortaklığımızdan faydalanabilmesi ve projeye katkıda bulunabilmesi için Prometheus AI modelini açık kaynak haline dönüştürme konusunda Inclusive Brains'i destekleyeceğiz."

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