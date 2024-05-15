Altın kız Lal

ABD'de Eskrim Antrenörleri Derneği, 2023-24 USFCA Üniversite Ödülleri'nin kazananlarını açıkladı. Birinci sınıf öğrencisi Türk eskrimci Lal Ertün, Yılın Div III Flöre Sporcusu seçildi. Lal Ertün'un hocası Peter Grandbois, "Lal Ertün tüm yıl boyunca çok çalıştı. Onların bu şekilde onurlandırıldığını görmek harika bir duygu" dedi. Sezonu 63-34'lük dereceyle tamamlayan Lal Ertün, Doğu Kadınlar Eskrim Konferansı Şampiyonası'nda altın madalya alarak Denise O'Connor Yılın Flöre Eskrimci ödülünü de kazandı.

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