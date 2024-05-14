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Bir dizi talihsizlik!

Güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan, nazara geldi. Sancaktutan, ön çapraz ve menisküsünü yırttı. Ünlü isim apar topar ameliyata alındı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 07:01
Bir dizi talihsizlik!

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Son dönemin en çok dikkat çeken oyuncularından biri olan Hafsanur Sancaktutan, hem güzelliği hem de sosyal medyadaki pozlarıyla çok konuşuluyordu. Her zaman yediğini içtiğine dikkat eden ve fiziğini koruyan 24 yaşındaki Sancaktutan, sporunu da eksik etmiyordu. Özellikle Instagram hesabını oldukça aktif kullanan Sancaktutan, hastaneden yaptığı paylaşımla hayranlarını endişelendirdi.

AMELİYAT OLDU!
Sancaktutan, sosyal medya hesabından yayınladığı bir kare ile dizinden ameliyat olduğunu duyurdu. Sancaktutan, hasta yatağındaki bir fotoğrafını, Instagram hesabından "Anne gözü, anne yüreği" notuyla paylaştı, ardından da "Merak etmeyin, her şey yolunda. Ön çapraz bağım ve menisküsüm yırtıldı ama ameliyatımı oldum" açıklamasını yaptı. Sevenlerini güzel oyuncuya geçmiş olsun mesajları yağdırdı.

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