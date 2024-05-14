Beni öldürmeye karar vermişler

Ankara'da 30 Aralık 2022'de suikasta kurban giden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in ölüm tehditleri aldığına yönelik yazışmaları ortaya çıktı. Bu yazışmaların iddianamede yer almadığı anlaşıldı. Yazışmalarda Ateş'in kendisinin öldürülmesine karar verildiğini öğrendiğini anlattı: Sinan Ateş ve Ömer Çağrı Özdemir arasında geçen mesajlaşma şöyle; Tarih: 10 Mart 2022 Ateş: Ankara Ocak, silahlı dört kişi göndermiş. Ofiste değildik.

- Özdemir: Ofise mi?

- Ateş: Evet, çocuklar inince aşağı, bunlar yürümüş. 06 AT 2020 plakalı. Biz almıştık ya aracı. İsmet Beyle konuş. Kan dökülsün istemiyorum.

- Özdemir: Tamam. Şimdi plakayı, aracı gönderiyorum. (Ateş'in "İsmet Bey" dediği kişi, Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı'ndan önce danışmanlığını yaptığı, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman) 16 Mart 2022.

- Ateş: Beni öldürmeye karar vermiş arkadaşlar Ömer abi. Sürekli geriyorlar ortamı.

- Özdemir: Öyle kolay mıymış?

- Ateş: Sağa sola haber yolluyor, arıyorlar.

- Özdemir: Vay anasını ya!

- Ateş: Havlamasını bilmeyen köpek sürüye kurt getiriyor. Yeni insanlar ölsün istiyorlar.

- Özdemir: Takma kafana reis, kolpacı bunlar.

- Ateş: Orası öyle. Reis 18-19 yaşında çocukları gaza getiriyorlar. Cahit'e (Eski Bursa Ülkü Ocakları Başkanı Cahit Özdemir) ekip yollamışlar. Mersin'de olan Bursa'da olursa... Allah korusun"

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