PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Aile boyu dehşet

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 07:01
Aile boyu dehşet

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli komiser yardımcısı Veysel Öztürk, Keçiören ilçesi Çevik Sokak'ta yaşayan ailesini ziyarete gitti. Veysel Öztürk henüz bilinmeyen nedenle eşi Hasret Öztürk ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından Veysel Öztürk, eşi Hasret Öztürk ve oğlu Mustafa ile kızı Nisa Nur'u öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevliyken tayininin Hatay'a çıkan Veysel Öztürk'ün kripto parayla ilgilendiği ve yüklü miktarda borçlanması nedeniyle bulanımda olduğu öğrenildi.
Ömer ÇETİN

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İmrenilen Eurovision’un karanlık yüzü! Sistematik LGBT dayatmasından soykırımcı İsrail’in aklanmasına... Batı’nın ahlaki çöküşünün ’Code’ları
Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numaralı ismi Serdar Sertçelik göz göre göre firar etmiş! O belgelere ulaşıldı
Atina Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin perde arkasını konuşuyor! Başkan’ın masasından Patrik’e manşet manşet Ankara zirvesi
Önce sopayla vurdu sonra iple boğdu! Emine canlı yayında her şeyi itiraf etti: Vicdan azabı çekiyorum
8 ana başlık 900 milyar liralık tasarruf! Kamu personelinin çalışma düzeninde neler değişecek? İşte kamuda tasarruf paketinin detayları
Son dakika | Acı haber geldi! Yılan Hikayesi’nin Belgin’i Ayten Gökçer hayatını kaybetti
Aziz Yıldırım’ın 3 transferini duyurdular! İşte o dünya yıldızları
EMEKLİYE ÇİFTE ZAM! Memur emeklilerinin Temmuz artışı ne olacak? 3600 ek gösterge kime ne getirecek? Ne zaman hayata geçirilecek?
Türk demokrasisinin doğum tarihi: 14 Mayıs! Beyaz ihtilal 74 yaşında
Gazze’de soykırım var! Katil İsrail durmuyor! Gazze Belediye Başkanı Yahya Al-Sarraj: Ölüm her an kapımızda
Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek fena yakalandı! Polislerin yanında uyuşturucu sordu
Başkan Erdoğan ve Miçotakis’ten ortak açıklamalar! Aramızda çözemeyeceğiz sorun yok mesajı | Yunan’a ’Hamas’ ve ’Kariye’ ayarı
Fenerbahçe’de İsmail Kartal’la ilgili ayrılık kararı netleşti!
Rüşvet, yolsuzluk, 16 ayrı suç! Türk düşmanı ABD’li Senatör Menendez hakim karşısında! 212 yıla kadar hapis...
İkinci Edanur Gezer vakası: Başakşehir’de Mısırlı iki kardeş gölette boğuldu | Acı gerçek ortaya çıktı
SON DAKİKA