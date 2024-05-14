Aile boyu dehşet

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli komiser yardımcısı Veysel Öztürk, Keçiören ilçesi Çevik Sokak'ta yaşayan ailesini ziyarete gitti. Veysel Öztürk henüz bilinmeyen nedenle eşi Hasret Öztürk ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından Veysel Öztürk, eşi Hasret Öztürk ve oğlu Mustafa ile kızı Nisa Nur'u öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevliyken tayininin Hatay'a çıkan Veysel Öztürk'ün kripto parayla ilgilendiği ve yüklü miktarda borçlanması nedeniyle bulanımda olduğu öğrenildi.

Ömer ÇETİN