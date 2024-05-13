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Yok böyle acı!

Gülsüm ve Birol çiftinin 5 yıl sonra doğan oğulları Mert, hastaneden evlerine dönerken yaşanan trafik kazasında kurtarılamadı. 16 günlük yoğun bakımdan çıkan çift, öldüğünü öğrendikleri çocuklarının cenazesine de katılamadı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Mayıs 2024 Güncelleme 13 Mayıs 2024, 07:02
Yok böyle acı!

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Dramatik olay, Bursa'da yaşandı. Bir plastik fabrikasında Birol (34) ve ev hanımı Gülsüm Bahadır (36) çifti, 5 yıl boyunca çocuk sahibi olamadı. Gördükleri ilaç tedavisinin ardından 4 yıl önce Mert ismini verdikleri çocukları dünyaya gözlerini açtı. Ancak çocukları, 11 Nisan'da fenalaştı. Aile Mert'i özel bir tıp merkezine götürüldü. Tedavinin ardından evlerine dönmek için yola çıktı. Birol Bahadır'ın kullandığı hafif ticari araca, evlerinin bulunduğu Belde Sokak'ta seyir halindeyken, iddiaya göre ana yolda süratle ilerleyen Hüseyin Başaran (28) yönetimindeki otomobil yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçta sıkışan Bahadır çifti ağır yaralandı.

CAMDAN FIRLADI
Arka koltuktaki çocuk oto koltuğunda oturan Mert ise camdan fırlayıp metrelerce savrularak Hüseyin Başaran'ın kullandığı otomobilin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mert Bahadır'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan anne ve babası, hastanede tedaviye alındı. Kazada ağır yaralanan ve 16 gün yoğun bakımda kalan Bahadır çifti, günler sonra öldüğünü öğrendikleri çocuklarının cenazesine de katılamadı. Büyük üzüntü yaşadı. Avukat Tuncay Özdemir, sürücünün 'bilinçli taksir' ya da 'olası kasıtla ölüme neden olma' suçundan yargılanması gerektiğini söyledi.

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