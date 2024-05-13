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Düğüne gelin

İstanbul’daki düğün salonlarının yüzde 80’i doldu. Kentte bu yıl 230 bin düğün yapılacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Mayıs 2024 Güncelleme 13 Mayıs 2024, 07:02
Düğüne gelin

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İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Adem Sönmez, yaz sezonu için yapılan ön rezervasyonlarla kentteki düğün salonlarının yüzde 80'inin dolduğunu söyledi. İstanbul'da yaklaşık bin 300 düğün salonu bulunduğunu belirten Sönmez, "Yaz döneminin yaklaşmasıyla sektör hareketlendi, ön rezervasyonlar yapıldı. 2023'teki hedeflerimizi yüzde 80 yakalamıştık. Bu yıl da yapılan rezervasyonlarla yaz döneminde İstanbul'daki düğün salonlarının yüzde 80'i doldu. Kentte bu sene 230 bin civarında düğün yapılması öngörülüyor" ifadelerini kullandı. 6-7 ay sonraya düğün rezervasyonu aldıklarını söyleyen Sönmez, "Ön rezervasyonlardan memnunuz. Şimdi rezervasyon yaptıranlar fiyat artışlarından etkilenmiyor" dedi.

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