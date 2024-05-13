Cinnet getirdim kestirdim!

Hazal Kaya ve Ali Atay çifti önceki akşam Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hazal Kaya yeni saç imajı hakkında "Yeni halimden mutluyum. Bir anlık karardı, darlandım ve saçlarımı kestirdim. Bir anlık cinnet diyelim" diye konuştu. Kaya, annesi AyşegüL Kaya'nın kiracısı ile yaşadığı anlaşmazlık ile ilgili haberleri hatırlatan gazetecilere de şunları söyledi: Öyleymiş ben siz haber yapınca öğrendim. Sıkıntılı bir durum olmuş ve gerilim yaşanmış. Detayları anneme sorun.

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