’Cam’siparane

Edirne'de yaşayan cam kemik hastası Emine Karaşin, 22 yaşındaki oğlu Emre Karaşin'in 1 yaşında ayağının kırılmasıyla cam kemik hastası olduğunu anladı. Hayatını evladına adadı. Hastalığı nedeniyle 27 kez ameliyat olan Emre'yi annesi bir gün olsun yalnız bırakmadı. Emine Karaşin, evde düşüp sağ bacağı, kolu kırılan ve bu nedenle 4 yıldır yürüyemeyen oğlunun yanından hiç ayrılmadı. Hastalığı nedeniyle evden çıkamayan oğlunun iyileşip üniversite okuyarak bir iş sahibi olmasını hayal eden Emine Karaşin, yetkililerden akülü tekerlekli sandalye talep ettiklerini söyledi.

CAM KEMİK HASTALIĞI NEDİR?

Aileden kalıtsal olarak ilerleyen genetik bir hastalıktır. Kemik deformasyonları, duyma kaybı, diş bozuklukları, omurga eğriliği, nefes alma problemleri ve kalp yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.