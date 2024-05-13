Alo vurgunu

Hem dünyada hem ülkemizde telefon dolandırıcılıkları artarken, kullanılan yöntemler de her geçen gün değişiyor. Bitdefender Antivirüs Türkiye distribütörü Laykon Bilişim'in Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, telefon dolandırıcılığı noktasında dikkat edilmesi gereken noktaları ve saldırılardan korunmanın yollarını paylaştı:

Güvenmediğiniz numaralardan arayan kişilere kişisel veya finansal bilgileri vermeyin. Şüpheleniyorsanız telefonu kapatın.

Herhangi bir bilgi vermeden önce kimliklerini doğrulayın. İsimlerini ve dahili numaralarını isteyin. Telefonu kapatın ve kurumu resmi numaralarından tekrar arayın.

Bilinmeyen numaraları sessize alın.

Bilinen dolandırıcılık numaralarını tespit etmek için operatörünüzün spam engelleyici uygulamasını kullanın.

Kısa süreli arama yapıp kapatan numaraları geri aramayın. Bu durum, kullanılan yaygın bir dolandırıcılık taktiğidir.

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