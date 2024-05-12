Gözler Olimpiyat’ta kulaklar Kadıköy’de

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında bugün Karagümrük'e konuk olacak. Olimpiyat Stadı'nda 19.00'da başlayacak maçı Volkan Bayarslan yönetecek.

Bitime 3 hafta kala Cimbom, liderliğini sürdürüyor. 6 puan farkla önde olan Aslan, Karagümrük maçını kazanır, Fenerbahçe de Kayserispor karşısında puan kaybederse Galatasaray, şampiyonluğunu ilan edecek. İki takım da maçlarını kazanırsa haftaya Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde heyecan kasırgası yaşanacak.

Bugün Fenerbahçe de aynı saatte Kayserispor'u ağırlayacak. Puan kaybına tahammülü olmayan Sarı-Lacivertliler'in oynayacağı maçı Direnç Tonusluoğlu yönetecek. 90 puanı olan Kanarya, rakibini yenerek derbiye moralli gitmek ve G.Saray ile puan farkını azaltmak istiyor.

Şampiyonluğu kaybetmek istemeyen Kanarya'da Mert Müldür sarı kart cezası nedeniyle yok. Sakat olan İsmail Yüksek'in yanı sıra İrfan Can Kahveci ile Osayi Samuel'in de tedavisi sürüyor. Üç isim kadroda olmayacak. Takımla çalışmalara başlayan Jayden Oosterwolde'nin durumu da maç günü netlik kazanacak.