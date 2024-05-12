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'Duydu'k duymadık demeyin

İngiltere’de duyma engelli Opal Sandy, gen tedavisi sayesinde cihaz olmadan duymaya başladı. Kulak içine gen infüzyonu uygulanarak hasarlı DNA’sı değiştirilen küçük kız artık fısıltıları algıladı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Mayıs 2024 Güncelleme 12 Mayıs 2024, 06:53
’Duydu’k duymadık demeyin

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İngiltere'de Opal Sandy isimli doğuştan sağır bir kız çocuğu, dünya çapında ilk kez denenen bir gen tedavisiyle işitme duyusunu kazandı. Kız çocuğu, iç kulaktan beyne giden sinir uyarılarını bozan ve hatalı bir genden kaynaklanan işitsel nöropati nedeniyle hiçbir şey duyamayacak şekilde gözlerini açtı. Kız çocuğuna sadece 16 dakika süren çığır açıcı bir ameliyat sırasında genin çalışan bir kopyasını içeren bir aşı yapıldı.

İLK KEZ HASTADA DENENDİ
Kulak içine gen infüzyonu uygulanarak, Sandy'nin kalıtsal sağırlığa yol açan hasarlı DNA'sının değiştirildiği açıklandı. Ameliyatın ardından 18 aylık bebek neredeyse mükemmel bir şekilde duyabilmeye başladı.

Dünya çapında bu tedaviyi alan ilk hasta olan Opal Sandy'ye birinci yaş günü öncesinde başlanan tedaviden 6 ay sonra sonuç alındı. Sandy'nin artık fısıltıları dahi duyuyor ve 'anne" ve 'baba" gibi kelimeleri söyleyebildiği hatırlatıldı. Uzmanlar, terapinin diğer ileri derece işitme kaybı türlerinde de işe yarayacağını vurguladı.

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