PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Arjantinli yıldız Beşiktaş'a transfer için geri dönüş yaptı

Beşiktaş’ın listesindeki Angel Di Maria, Kartal’dan süre istedi. Benfica ile sözleşme görüşmeleri süren yıldıza ülkesi Arjantin’den de çeşitli teklifler geldiği belirlendi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Mayıs 2024 Güncelleme 12 Mayıs 2024, 06:53
Arjantinli yıldız Beşiktaş’a transfer için geri dönüş yaptı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, Benfica'da oynayan Angel Di Maria için düğmeye bastı. Yıldız oyuncu, Kartal'a transfer teklifi için dönüş yaptı.

DI MARIA'DA ÜÇ İHTİMAL
Portekiz temsilcisinde oynayan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 36 yaşındaki yıldızın 1 yıl kontrat uzatma durumu var. Ancak; bunun henüz netleşmediği ifade edildi. Ülkesi Arjantin'den de çeşitli teklifler alan Di Maria'nın Beşiktaş'ın kendisine ilgi duymasından memnun olduğu ve Siyah-Beyazlılar'a, "Bana biraz süre vermenizi istiyorum" dediği öğrenildi. Tecrübeli yıldızın teklifleri değerlendirme aşamasında olduğu ifade edildi.

31 GOLE KATKI SAĞLADI
Bu sezon Benfica'da tüm kulvarlarda 47 maça çıkan Di Maria, 16 gol, 15 de asist kaydetti. Sağ açık, sol açık ve sağ açıkta oynayabilen Di Maria'ya en güncel verilere göre; 4 milyon Euro market değeri biçiliyor. Yıldız oyuncu kariyerinde daha önce Juventus, PSG, Manchester United ve Real Madrid gibi üst düzey takımlarda da top koşturdu. Tangocu, 2014 yılında 60 milyon Euro ile en yüksek piyasa değerine ulaştı. Angel Di Maria, yakın zamanda verdiği bir röportajda ise futbolda başarı kazanmak için halen hırsının son sürat devam ettiğini dile getirmişti.

30 GOL ÜRETTİ
Angel Di Maria, Arjantin Milli Takımı ile çıktığı 137 maçta 30 gollük performans ortaya koymuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Miçotakis’in kritik ziyareti öncesi Başkan Erdoğan’dan Yunan basınına önemli mesajlar: Doğu Akdeniz’de ’Türkiye’siz enerji projesi düşünülemez
Gazze’de anne olmak! Filistinli annelerin en kanlı Anneler Günü
Başkan Erdoğan - Miçotakis zirvesi öncesi Atina’da ’komşuluk’ havası! Yunan hükümeti ve basının nabzını tuttuk: Barışçıl ortam çıkarımıza
Galatasaray’da hedef şampiyonluk! Okan Buruk’tan flaş 11 tercihi
Oğuz Murat Aci’nin annesinden yürek yakan feryat! Baba Özer Aci’den cani Eylem Tok ve kaçak Timur’a çağrı... Gelin adalete teslim olun
Kadıköy’de kader maçı! İsmail Kartal’dan Osayi ve Mert Müldür’ün yokluğunda sürpriz sağ bek kararı
Pazartesi günü açıklanıyor! Hedef 100 milyarlık tasarruf: İşte tepeden tırnağa bütün devlet dairelerinde kemer sıktıracak paketin detayları
Yunanistan ile iş birliği artacak | Gözler 13 Mayıs’a çevrildi! Başkan Erdoğan ve Miçotakis görüşmesinde hangi konular yer alacak?
Soykırımcı İsrail’in temsilcisi Eden Golan’a Eurovision’un final gecesinde tepki: Şarkı söylediği sırada Filistin sloganları
Şehit annelerinin buruk Anneler Günü! Yürek dağlayan sözler: Kokusunu kır çiçeklerinden alıyorum
CHP Genel Merkezi’nden 4 sayfalık itiraf gibi genelge: Kayırmacılığı bırakın!
İstanbul Tuzla’da sevgili dehşeti! Ayrılmak isteyen sevgiliye 2 hafta boyunca işkence!
Emekliye Temmuz zammı: Oranlar netleşmeye başladı! Kim, ne kadar alacak?
AK Parti’den İsrail’e tepki uluslararası topluma çağrı: Barbarlığa son verin
Doğal gaz arzında rekor: Hedefler aşıldı! Türkiye’de doğal gaz dağıtımına geçen yıl 17 milyar liradan fazla yatırım yapıldı
SON DAKİKA