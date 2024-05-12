Arjantinli yıldız Beşiktaş’a transfer için geri dönüş yaptı

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, Benfica'da oynayan Angel Di Maria için düğmeye bastı. Yıldız oyuncu, Kartal'a transfer teklifi için dönüş yaptı.

DI MARIA'DA ÜÇ İHTİMAL

Portekiz temsilcisinde oynayan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 36 yaşındaki yıldızın 1 yıl kontrat uzatma durumu var. Ancak; bunun henüz netleşmediği ifade edildi. Ülkesi Arjantin'den de çeşitli teklifler alan Di Maria'nın Beşiktaş'ın kendisine ilgi duymasından memnun olduğu ve Siyah-Beyazlılar'a, "Bana biraz süre vermenizi istiyorum" dediği öğrenildi. Tecrübeli yıldızın teklifleri değerlendirme aşamasında olduğu ifade edildi.

31 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon Benfica'da tüm kulvarlarda 47 maça çıkan Di Maria, 16 gol, 15 de asist kaydetti. Sağ açık, sol açık ve sağ açıkta oynayabilen Di Maria'ya en güncel verilere göre; 4 milyon Euro market değeri biçiliyor. Yıldız oyuncu kariyerinde daha önce Juventus, PSG, Manchester United ve Real Madrid gibi üst düzey takımlarda da top koşturdu. Tangocu, 2014 yılında 60 milyon Euro ile en yüksek piyasa değerine ulaştı. Angel Di Maria, yakın zamanda verdiği bir röportajda ise futbolda başarı kazanmak için halen hırsının son sürat devam ettiğini dile getirmişti.

30 GOL ÜRETTİ

Angel Di Maria, Arjantin Milli Takımı ile çıktığı 137 maçta 30 gollük performans ortaya koymuştu.