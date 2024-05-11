PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Kombine çılgınlığı

Galatasaray’ın dün saat 14.00’te satışa ç-ı kardığı kombineler 14.04 itibariyle tükendi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Mayıs 2024 Güncelleme 11 Mayıs 2024, 07:01
Kombine çılgınlığı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig'de 24. şampiyonluğuna koşan Galatasaray'da taraftarlar inanılmaz bir başarıya imza attı. Sarı- Kırmızılılar, 2024-2025 sezonu için kombine genel satışı için duyuru yaptı. Dün saat 14.00 itibariyle fiyatları 14 bin ila 112 bin 500 TL arasında değişkenlik gösteren kombine satışının başlayacağı belirtildi.

Ancak söz konusu satışı yapan site, 14.00'ten itibaren yoğunluk nedeniyle zorlukla ulaşılır hale geldi. Saat 14.04'te ise Galatasaray kombineleri için 'Tükendi' yazısı çıktı. Toplamda 48 bin kombine satışı yapan Galatasaray'da sosyal medyadan, "2024-2025 sezonu için genel satışa çıkan kombinelerimiz tükenmiştir. Yoğun ilginiz için teşekkürler Büyük Galatasaray Taraftarı!" açıklamasını yaptı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Doğal gaz arzında rekor: Hedefler aşıldı! Türkiye’de doğal gaz dağıtımına geçen yıl 17 milyar liradan fazla yatırım yapıldı
İbrahim Oktugan’ın son görüntüleri ortaya çıktı: Kanlar içinde yere yığıldı yardım istedi
Ege’deki DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı’nda bir ilk: İDA’lar sahaya indi | Hedefler imha edildi Türk bayrağı çekildi
9’uncu yargı paketi taslağı ortaya çıktı! ’Etki Ajanlığı’ düzenlemesi FETÖ’yü panikletti
Beşiktaş’ın eski yıldızı Fenerbahçeli oluyor! Prensip anlaşması tamam
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 80 ile uyarı! 29 il için sarı alarm! Ankara ve İstanbul için saat verildi
Son dakika: Öğretmen İbrahim Oktugan öğrencisi tarafından öldürülmüştü! Başkan Erdoğan’dan öğretmene şiddet açıklaması! Meclis’e kanun teklifi geliyor
Galatasaray’ın yeni transferi Hakim Ziyech’ten! Yaptığıyla olay olmuştu Aslan’a geliyor
10 soruda hastanede onaylı randevu dönemi! Onay verilen randevu iptal edilebilecek mi? Kimler muaf?
Emekliye yeni taban aylık: Artış için hangi formüller var? Ödemelere nasıl yansıyacak? Uygulama ne zaman başlayacak?
20 yılın en büyük felaket alarmı! NASA uyardı: Cep telefonlarını ve interneti etkileyecek! Fotoğrafı yayımlandı
Araç sahipleri dikkat! Dolandırıcıların yeni gözdesi: Kasko ve trafik sigortası! Yüksek indirim vaatli tuzak
Duygu Nebioğlu duruşma tarihini duyurdu: Sesiniz olmaya geliyorum! Annesinin mektubunu paylaştı
Son dakika: Filistin tasarısı BM’de onaylandı! BMGK’da oylanacak
Hedef kamuda 100 milyarlık tasarruf: Pazartesi günü açıklanacak paketin detayları belli oldu
SON DAKİKA