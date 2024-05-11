Kombine çılgınlığı

Süper Lig'de 24. şampiyonluğuna koşan Galatasaray'da taraftarlar inanılmaz bir başarıya imza attı. Sarı- Kırmızılılar, 2024-2025 sezonu için kombine genel satışı için duyuru yaptı. Dün saat 14.00 itibariyle fiyatları 14 bin ila 112 bin 500 TL arasında değişkenlik gösteren kombine satışının başlayacağı belirtildi.

Ancak söz konusu satışı yapan site, 14.00'ten itibaren yoğunluk nedeniyle zorlukla ulaşılır hale geldi. Saat 14.04'te ise Galatasaray kombineleri için 'Tükendi' yazısı çıktı. Toplamda 48 bin kombine satışı yapan Galatasaray'da sosyal medyadan, "2024-2025 sezonu için genel satışa çıkan kombinelerimiz tükenmiştir. Yoğun ilginiz için teşekkürler Büyük Galatasaray Taraftarı!" açıklamasını yaptı.