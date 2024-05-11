İstanbul’da dijital buluşma

Teknasyon, dijital içerik sağlayıcılar için yeni girişimi Zotlo Store'u kullanıcıların beğenisine sundu. Ürün ve aboneliklerin, web üzerinden satışını ve mobil uygulamalarla kolayca senkronize edilmesini sağlayan Zotlo Store uygulamasının lansmanı gerçekleştirildi. Mobil girişimciler ve dijital servis sağlayıcıların katıldığı lansmanda konuşan Zotlo Store Ürün Direktörü Didem Yeniçağ Yağcı, kodsuz satış sitesi oluşturmaktan abonelik yönetimine, global ödeme entegrasyonlarından A/B testlerine ve raporlamaya kadar uçtan uca bir servis sağladıklarını aktardı.

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