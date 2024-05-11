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42 bilmecesi!

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Mayıs 2024 Güncelleme 11 Mayıs 2024, 07:01
42 bilmecesi!

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Dünyaca ünlü ekonomist Korhan Berzeg'in kaybolduktan 312 gün sonra kemiklerine ulaşıldı. Olayın bir vahşi hayvan saldırısı mı yoksa cinayet mi olduğunun, adli tıp incelemesi sonucu kesinlik kazanması beklenirken bir görgü tanığının iddiası kafaları karıştırdı. Adının açıklanmasını istemeyen görgü tanığı, Berzeg'in kaybolduğu gün bölgede 42 plakalı bir aracın dolaştığını ve jandarmayı gördüğünde paniklediğini anlattı. İddiaların ardından açıklama yapan yetkililer, araç ile ilgili araştırmanın yapıldığı ancak böyle bir aracın bölgede görülmediği, iddiaların da gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

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