Ev hanımları dikkat!

Karpal tünel sendromu, el ve bileğin sürekli tekrarlayan hareketleri sonucunda oluşan ağrılarla belirti veriyor. Hastalığın bükme, sıkma ve çevirme hareketlerinin sıkça yapıldığı durumlarda oluştuğunu söyleyen Dr. Ebru Sevinç, "Bilek üzerinde küçük incinmeler sonucu yaşanan bu ağrılar özellikle masa başında çalışanlarda, klavyemouse kullananlarda ve ev hanımlarında görülür. Yaşam kalitesini düşürür.



BİLEĞİ DİNLENDİRMEK LAZIM

Şikayetler bazen hastaları gece uykudan kaldıracak şekilde olabilir. Önemsenmeyen şikayetler ciddi sorunlara yol açabilir. Sonunda cerrahi müdahale gerektirebilir. Sık molalar verip bileği dinlendirmek ağrıları giderebilir" diyor.

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