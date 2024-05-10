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Erken davranın göze gelmeyin

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Mayıs 2024 Güncelleme 10 Mayıs 2024, 07:01
Erken davranın göze gelmeyin

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Göz tansiyonu, belirti vermeden ilerliyor. Geri dönüşü olmayan kalıcı körlüğe neden oluyor. Prof. Dr. Abdullah Özkırış, hastalığın erken dönemde yakalandığı zaman ilaç veya cerrahi tedavi yöntemleri ile etkili tedavi edilebildiğini belirtiyor. Özkırış, "Son çıkan ilaçlar hastalığın ilerlemesinin önüne geçebiliyor ve yüz güldürücü sonuçlar alınabiliyor. Glokomun kalıcı görme kayıplarına neden olmaması için yılda bir kez göz muayenesi yaptırılması büyük önem taşıyor. Hastalığın ilk belirtileri 40 yaş üzeri bireylerde görülür. Ailesinde glokom hastası olanlar 6 ayda bir göz muayenesi yaptırmalı" diyor.

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