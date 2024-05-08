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Çevrimiçi tehlike

Çevrimiçi egzersiz, teknolojideki hızlı gelişmelerin de etkisiyle artıyor. Ancak kontrolsüz olduğunda fayda yerine zarar verebiliyor. Doç. Dr. Işıl F. Kartaloğlu, bel ve boyun fıtıklarına yol açabileceğini söylüyor...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Mayıs 2024 Güncelleme 08 Mayıs 2024, 07:01
Çevrimiçi tehlike

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Modern hayatın koşuşturmacasında dışarıda spor yapmaya fırsat bulamayanlar, teknolojinin nimetlerinden faydalanarak çevrimiçi egzersizlere yöneliyor. Ancak hastaların bulundukları mekandan kolaylıkla katılabildikleri denetimsiz sağlık kuruluşları ya da çevrimiçi grup egzersiz programları birçok ciddi sorunu da beraberinde getirebiliyor! Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Işıl F. Kartaloğlu, çevrimiçi kontrolsüz egzersizin yol açabileceği sorunları anlatıyor. Önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor:

AŞIRI KİLODAN DİYABETE
Sağlığımız için hareketsiz yaşamdan kaçınmak ve fiziksel aktivitelere, düzenli egzersize özen göstermek şüphesiz çok önemli. Ancak kontrolsüz yapıldığında en faydalı sporlar bile zarar verici bir hal alabiliyor. Özellikle son zamanlarda pilates ve yoga gibi çevrimiçi yapılabilen kontrolsüz egzersizler nedeniyle kas-iskelet sistemlerinde yaralanmayla başvuran hastalarla çok sık karşılaşıyoruz. Düzenli egzersiz yapmak; aşırı kilo ve obeziteden diyabete, kalp damar hastalıklarından kas ve iskelet sistemine dek birçok hastalığa fayda sağlıyor. Vücudumuzun ana destek yapılarından biri olan ve aynı zamanda oldukça karmaşık bir yapıya sahip bulunan omurgamız en küçük bir yanlış hareketten bile büyük zarar görebiliyor.

HEM YAPISAL HEM SİNİRSEL
Özellikle pilates ve yoganın hem fiziksel, ruhsal ve zihinsel sağlığa iyi gelmesi hem de diğer egzersizlere göre uygulanabilirliğinin daha kolay olduğu düşüncesiyle bazı kurallara gerektiği kadar dikkat edilmeyebiliyor. Bu konuda toplumsal farkındalığın yeterli olmaması dolayısıyla çevrimiçi programlarda kontrolden uzak gelişigüzel uygulanabiliyor, bu da omurgaya zarar veriyor. Omurgamız kollarımızla ve bacaklarımızla sürekli iletişim halindedir. Hem yapısal destek sağlar hem de sinirsel iletişimi düzenliyor.

FITIĞI TETİKLİYOR
Özellikle ileri doğru baş hareketi, boyun ağrısı ve diğer komplikasyonlara yol açabiliyor. Pilates, yoga ve kontrolsüz yapılan egzersiz programları, yanlış veya aşırı uygulandığında özellikle mevcut boyun ve bel sorunları olan kişiler için risk oluşturuyor. Özellikle omurga ve kas iskelet sistemi sorunları olan kişilerin, herhangi bir fiziksel egzersiz programına başlamadan önce mutlaka uzmana danışmaları gerekiyor.

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