Fas basınından 'le12.ma', 31 yaşındaki yıldıza Galatasaray taraftarının gösterdiği teveccühü ve Suudiler'in yoğun ilgisini farklı bir şekilde yorumladı. "Aşk ve paranın mücadelesi" başlığı ile kullanılan haberde, "Türk taraftarlar kalmasını isterken; Suudiler onu milyarlarla baştan çıkarıyor" ifadeleri kullanıldı. Haberde Ziyech için Al-Shabab ve Al-Saudi'nin toplamda 37.5 milyon Euro'ya varan sözleşme teklifleri yaptığı bildirildi. Bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla çıktığı 21 maçta 8 gol, 4 asiste imza attı.

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