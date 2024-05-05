Tehlikeyle yüz yüze

İnsan ömrünün 3'te biri uykuda geçiyor. Uyumak kadar uykuda geçirdiğimiz duruşumuza da dikkat etmek gerekiyor. Uzm. Dr. Şevket Yalçın, uyarılara dikkat çekiyor: Hangi pozisyonda yatılırsa yatılsın, yumuşak yataklardan kaçınılmalı. Çok sayıda ve sert yastıklar tercih edilmesi gerekir. Bel ve boynun zorlanmasına yol açabileceği için yüzüstü pozisyonda uyumaktan kaçınılmalıdır.

Hayatımız boyunca yaptığımız her işte postürün çok önemli. Özellikle postür bozukluğumuz varsa bu işleri uygularken birçok problemle karşılaşabiliyoruz. Erişkinlerin 2/3'ü hayatlarının bir döneminde boyun ağrısı yaşıyor. Çoğunluğu omurga çevresi ve yumuşak dokudan kaynaklanmakla birlikte, omurga dışı dokulardan yansıyan ağrılar da olabilir. Yastık sayısı ve tipi postürü etkiliyor. Bacak bacak üstüne atmaktan kaçının. Postürünüzü kendiniz de kontrol edebilirsiniz.