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Siquet sürprizi: Galatasaray yeni sağ bekini Almanya'da buldu

Transferde yüksek potansiyelli gençlere yönelen G.Saray, Freiburg’dan Hugo Siquet’e göz dikti. Cimbom’un, Belçikalı sağ bek için sezon sonunda resmi teklif yapmayı planladığı ortaya çıktı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Mayıs 2024 Güncelleme 05 Mayıs 2024, 06:59
Siquet sürprizi: Galatasaray yeni sağ bekini Almanya’da buldu

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Gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, sağ beke takviye yapmayı hedefliyor. Serge Aurier ile yolları ayıracak Cimbom, bonservisi Alman ekibi Freiburg'da olan ve Cercle Brugge'da kiralık olan Hugo Siquet'i listesine aldı.

DETAYLI ARAŞTIRMA YAPILIYOR
Sarı-Kırmızılılar'ın, Belçika ekibiyle kontratı sezon sonunda bitecek 21 yaşındaki futbolcu için detaylı araştırma yaptığı öğrenildi. Brugge ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan yetenekli oyuncunun, Freiburg ile kontratı da 2026 yılına kadar sürüyor. Sağ bek, sağ açık ve sol bekte görev alabilen Hugo Siquet'e güncel verilere göre; 5 milyon Euro piyasa değeri biçiliyor. Cimbom, sezon sonunda oyuncu için Freiburg ile masaya oturmayı planlıyor.

16 GOLE KATKI SAĞLADI
Karıyerine Standard Liege'de başlayan Siquet, Freiburg'da da önce altyapıya geçiş yapmış, daha sonra da parlamıştı. 1.80'lik yetenek, kariyerinde 100 maça çıkıp 3 gol, 13 asist üretti.

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