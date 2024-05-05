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Kimlik alabilmek için babasının mezarı açıldı! DNA örneği alındı

Sivas’ta filmlere konu olacak hikâye yaşandı. Daha 1 yaşındayken yurt kapısına bırakılan kadın, gerçek kimliğine ulaşabilmek için hukuk savaşa başlattı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Mayıs 2024 Güncelleme 05 Mayıs 2024, 06:59
Kimlik alabilmek için babasının mezarı açıldı! DNA örneği alındı

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Sivas'ta filmlere konu olacak hikâye yaşandı. Daha 1 yaşındayken yurt kapısına bırakılan kadın, gerçek kimliğine ulaşabilmek için hukuk savaşa başlattı. Sivas'ta yaşayan Raziye Şimşek (58), 1 yaşında annesini kaybettikten sonra babası tarafından bir yurdun kapısına terk edildi. İddiaya göre, o dönemdeki yurt müdürü Şimşek'i kaydettirmeden resmi olmayan şekilde bir aileye verdi.

Bu aile de sahte kayıtlarla Şimşek'i öz çocuklarıymış gibi nüfusa kaydettirdi. Şimşek, evlendikten sonra evlat edinen aile tarafından reddedildi. Evlat edinen ailenin çıkarttığı kimlik kartı numarası ve kendisinin çıkarttığı kimlik kartı numarası bulunan Şimşek, bu nedenle devlet kurumlarına gittiğinde birçok sorunla baş edemedi.

BABASININ MEZARI AÇILDI
Yaklaşık 3 yıldır bu durumun çözümü için mücadele eden Şimşek, mahkemeye gitti. "Benim ablalarım bütün aile fertlerim beni kabul ediyor ama daha büyük aile bireylerimiz olmadığı için Hâkim Bey DNA testine karar verdi. 2,5 yıldır çok büyük zorluklarla uğraşıyorum" dedi. Adına iki farklı kimlik numarası olduğunu ifade eden Şimşek, "Gerçek ailemi tespit ettirmek ve esas kimliğime kavuşmak istiyorum. Bunun için babamın mezarı açıldı ve DNA örneği alındı" dedi.

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