Emeklinin zammı yüzde 25’i aşacak

Milyonlarca emeklinin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Temmuz'da ilk 6 aylık enflasyon kadar zam alacak olan SSK ve Bağ- Kur emeklileri için 4 aylık oran yüzde 18.72 çıktı. Peki emeklileri hangi artışlar bekliyor? Bu artışlar maaşlara nasıl yansıyacak? İşte yanıtları...

ENFLASYON ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde enflasyon tahminleri Mayıs için yüzde 3, Haziran için yüzde 2.54 oldu. Bu tahminlere göre ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 25.39 olarak gerçekleşecek.

TABAN AYLIK İÇİN FORMÜLLER NELER? SEYYANEN ZAM GELİR Mİ?

Temmuz ayında taban aylık ödemesinin artırılması da ele alınacak. Eğer taban aylıkta artış kararı alınırsa, oran için enflasyon verileri en önemli kriter olacak. 6 aylık enflasyon yansıtılırsa TÜFE tahminlerine göre taban aylık 12 bin 539 lirayı bulacak. Yıl sonu enflasyon hedefi yansıtılırsa taban aylık 13 bin 600 liraya ulaşacak. Emeklilere yönelik çalışmalarda masaya yatırılacak formüllerden biri de kök aylıkları taban aylıktan az olanlara yönelik olacak. Burada bir seyyanen artış yapılması mümkün.



ZAM HESABI NASIL YAPILACAK?

SSK ve Bağ-Kur'lulara halen en az 10 bin lira yatırılırken, Temmuz'daki enflasyon zammı bu tutara değil kök aylıklara yansıtılacak. Hesaplanan tutara ek ödeme eklenecek. Çıkan rakam taban aylığın altındaysa taban aylık, üstündeyse hesaplanan tutar emekliye ödenecek. Örneğin; kök aylığı 9 bin lira olan bir SSK emeklisi, 360 lira (9.000 TL'nin % 4'ü) ek ödeme ve 640 lira tutarında '5510 Ek 19' ödemesiyle birlikte 10 bin lira alıyor. Bu emeklinin yeni kök aylığı eğer Temmuz zammı yüzde 25.39 olursa 11 bin 285 lira 10 kuruşa, ek ödemesi 451,40 liraya çıkacak. Bu emeklinin yeni geliri 11 bin 736 lira 50 kuruş olacak. Örneğin; kök aylığı 25 bin lira olan emekli de bin lira ek ödemeyle birlikte 26 bin lira alıyor. Zam yüzde 25.39 olursa bu

emeklinin yeni kök aylığı 31 bin 347 lira 50 kuruşa, ek ödemesi bin 253 lira 90 kuruşa çıkacak. Böylece yeni aylık ödemesi 32 bin 601 lira 40 kuruş olacak.



REFAH PAYI GELİR Mİ?

Çalışmalar kapsamında ele alınacak formüllerden biri daha önce de uygulanan refah payı olacak. Temmuz'da SSK ve Bağ- Kur'lular ile memur emeklilerinin zam oranı farklı olacak. Eğer 6 aylık enflasyon yüzde 25.39 olursa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 25.39, memur emeklileri yüzde 19.94 zam alacak. Refah payıyla birlikte zam oranlarının eşitlenmesi gündemde. Bu kapsamda memur emeklilerinin artışı SSK ve Bağ-Kur'luların seviyesine çıkarılabileceği gibi, tüm emeklilere refah payı eklenerek de zam oranları yükseltilebilecek.



KÖK AYLIK NASIL ÖĞRENİLİYOR?

e-Devlet ekranından 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümüne girin. Burada 'aylık tutarı' olarak görünen rakam, kök aylığınızı gösteriyor. 'Ek ödeme tutarı' da maaşınızın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemeyi ortaya koyuyor. Hemen altında yer alan '5510 Ek 19 Miktarı' ise maaşınızı (kök aylık ve ek ödemenin toplamı) 10 bin liraya tamamlayan ilave ödemeyi gösteriyor.



REFAH PAYI, TABAN AYLIK ARTIŞI GELİRSE HESAPLAMA NASIL DEĞİŞECEK?

Eğer refah payı gelirse kök aylığa 6 aylık enflasyon oranı yerine, refah payı eklenmiş yeni oran eklenecek. Çıkan tutar yeni kök aylığınız olacak. Ek ödeme de bu tutar üzerinden hesaplanacak. Taban aylık artışı yapılması halinde de yeni kök aylık ve ek ödeme hesaplanacak. Bu hesap sonrası çıkan tutar yeni taban aylıktan az ise yapılacak ödeme yeni tutara tamamlanacak.

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