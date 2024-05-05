Antalya’ya Avrupa dopingi

Önceki yıllarda en fazla Rusya ve Ukrayna'dan turist ağırlayan Antalya'da bu yıl ilk sırayı Almanlar alırken, İngiltere, Polonya, İran, Belçika, Fransa pazarlarında da artış yaşandı. Yılın 4 ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 14,10'luk artışla 2 milyon 66 bin 962 yabancı turisti konuk eden Antalya, tüm zamanların en iyi başlangıcına imza attı. Nisanda da yüzde 4,86'lık artışla 1 milyon 61 bin 26 yabancı turistin rotasında yer alan kent, tüm zamanların en yüksek nisan rakamına ulaştı.

Önceki yıllarda en çok Rusya ve Ukrayna'dan misafirin geldiği Antalya'ya, bu sene en fazla turist gönderen ülkeler sıralamasında değişiklik yaşandı. İlk 4 ayda en fazla turist gönderen ülkeler arasında ilk sırada 539 bin 663 ziyaretçiyle Almanya yer alırken, Rusya 366 bin 783 turistle ikinci sıraya geriledi. Rusya'yı ise 266 bin 120 turistle İngiltere takip etti. Rusya ve Ukrayna'daki savaş nedeniyle bu iki pazarda turist sayısında ciddi oranda düşüş yaşanırken, Almanya, İngiltere ve Polonya pazarlarında önemli artışlar kaydedildi. Geçen yıla göre Almanya pazarında yüzde 21, İngiltere'de yüzde 32, Polonya'da yüzde 30, İran'da yüzde 52, Belçika'da yüzde 42 ve Fransa'da yüzde 52 artış gerçekleşti.