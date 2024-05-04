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Hastalığın gözü kadınlarda

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Mayıs 2024 Güncelleme 04 Mayıs 2024, 07:02
Hastalığın gözü kadınlarda

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Göz kuruluğu milyonlarca insanı tehdit ediyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Barış Yeniad, göz kuruluğunun göz yaşı üretilememesi üretilen göz yaşının kaliteli olmaması nedeniyle oluştuğunu söylüyor.

Bu durum tedavi edilmediğinde ise korneaya zarar veriyor. Göz kuruluğu özellikle 40 yaş üzerindeki kadınlarda ortaya çıkıyor. Göz kuruluğunun tedavisi, ilaç yoluyla yapılıyor. Tedavide en çok gözyaşı damlaları kullanılıyor. Daha ileri klinik durumlarda kortizonlu damlalar tercih edilebiliyor. Buna rağmen yeterli düzelme olmayan hastalarda ise göz yaşı kanalını geçici olarak kapatan tıkaçlar yararlı oluyor.

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