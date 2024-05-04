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Aslan’ın hedefi Dominik Marczuk

Sarı-Kırmızılılar, Jagiellonia’da forma giyen sağ kanat oyuncusu Marczuk’u takibe aldı. Okan Buruk’un da çok istediği yıldız futbolcuyu, 5 büyük ligden devler de izliyor.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Mayıs 2024 Güncelleme 04 Mayıs 2024, 07:02
Aslan’ın hedefi Dominik Marczuk

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Galatasaray gelecek sezon için dünya yıldızlarıyla görüşmelerini sürdürürken, bir yandan da potansiyeli yüksek genç yıldızları takibe devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'ın gündemindeki son isim ise Polonya Ligi'nde Jagiellonia takımında forma giyen 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Dominik Marczuk... Genç yıldız, 2023 yılında transfer olduğu Jagiellonia'da büyük başarılara imza attı.

2026 YILINDA BOŞA ÇIKIYOR
2026 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi olan Marczuk, bu sezon 35 karşılaşmada forma giyerken 7 gol, 11 asiste imza attı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da genç yıldızı izlediği ve yönetime alınması için rapor verdiği öğrenildi. Polonyalı futbolcuya, Avrupa'nın 5 büyük liginden de büyük ilgi var. Galatasaray bu transfer için Avrupa'nın önemli kulüpleri ile yarışıyor. Sarı-Kırmızılı Yönetimin önümüzdeki günlerde Polonya ekibine resmi teklif yapması bekleniyor. Marczuk, 2022 yılında 100 bin Euro olan piyasa değerini 2 yıl içinde 3.5 milyon Euro'ya yükseltti. Genç yetenek, genel olarak savunmanın ve orta sahanın sağında forma giyiyor.

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