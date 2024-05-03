Trafik kanlı tartışma

Konya'da Selçuklu'da Fevzi Bildirici (31) ile Muhammed Emin Karagöz (20), otogar civarında yoğun trafikte tartıştı. Olayın ardından ayrılan Bildirici, Kaletaş Caddesi'ndeki stadın yanına geldiğinde aracını park edip, evine gitmek için yürürken, yanına kendisini takip eden Karagöz geldi.

İkili arasında yeniden çıkan tartışmada Bildirici'yi göğsünden bıçakla yaralayıp, aracıyla kaçtı. Özel bir hastaneye kaldırılan Fevzi Bildirici, yaklaşık 2 saat sonra doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kaçan Mustafa K. de polis merkezine giderek teslim oldu.