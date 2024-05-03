Harita ile gelen final!

Afrika Konfederasyon Kupası yarı finalinde Cezayir temsilcisi USM Alger ile Fas ekibi Berkane arasında oynanması planlanan maç, siyasi gerilime sahne oldu. Batı Sahra'nın Fas'ın kontrolü altında bulunması ve Cezayir'in bölgenin bağımsızlığını savunması nedeniyle ilk maçta Berkane, bu bölgeyi içeren bir haritalı forma giymek istedi.

Cezayir hükümetinin talimatıyla gümrük memurları formalara el koydu. Maça çıkamayan Berkane, 3-0 hükmen galip oldu. Alger de rövanşa çıkmadı ve böylece Berkane maç bile oynamadan finale çıktı. Finalde Berkane ile Zamalek karşılaşacak.