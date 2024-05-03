Göz alerjisi körlüğe gebe

Mevsimsel hastalıklar arasında başı çeken göz alerjileri, baharın gelmesiyle birlikte daha sık görülüyor. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Adnan İpçioğlu, bahar aylarında yoğunlaşan polenler ve gözle görülemeyen tozların gözlerde alerjiye yol açtığını belirterek, gözde kızarıklık, kaşıntı ve sulanma gibi şikayetlerin alerji belirtisi olabileceğini söylüyor.

KAŞIMAK KORNEAYI BOZAR

İpçioğlu, "Alerjisi bulunan kişinin tozlu ortamlardan uzak durması gerekiyor. Özellikle alerjik konjonktivitler kendilerini yanma, batma ve kaşıntı şeklinde ortaya çıkarıyor. Alerjinin en rahatsız edici yanı göz kaşınmaları olduğundan, hastalar gözlerini kaşımaya ve ovuşturmaya doyamaz. Bu kaşımalar bazı kimselerde gözün önündeki saydam tabaka olan korneanın yapısında bozulmalara sebep olur, ki bunların en ciddisi ise görme kaybına yol açan keratokonustur" diyor.