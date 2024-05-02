Promosyonda Mayıs fırsatı

Emeklilere, dul ve yetimlere ek gelir olan promosyonda taban tutarlar Mart sonu itibariyle yükseltilirken, bazı bankalar kampanyalarıyla bu tutarları da solladı. Bankaların çoğu Mayıs ayı kampanyalarını açıkladı. Bu kampanyalara göre, emekliler şartsız 15 bin liraya varan ödeme alabilirken, 'ek ürünler de kullanırım' diyenler için promosyon 18 bin liraya kadar yükseliyor.

KİMLER BEKLEMELİ?

Bazı emekliler promosyonlarını güncellerken, bazıları da 'ödemeler daha da artar' düşüncesiyle beklemeyi tercih ediyor. Önümüzdeki dönemde daha yüksek tutarların görüleceği düşünülüyor. Hatta 20 bin lira seviyelerine çıkılabileceği yönünde beklentiler bulunuyor. Bazı emeklilere de Temmuz zammıyla daha yüksek promosyon imkanı bulunuyor. Temmuz zammıyla promosyonda bir üst maaş dilimine geçebilecek olan emekliler, dul ve yetimlere, bu tarihi beklerse daha yüksek ödeme alma yolu açılıyor.

NASIL DEĞİŞECEK?

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahminlerine göre Temmuz zammı memur emeklilerinde yüzde 20.02, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 25.48 seviyelerinde bekleniyor. Buna göre örneğin; aylığı 17 bin lira olan emekli şimdi en az 10 bin lira promosyon alabilirken, Temmuz'da aylığı 21 bin lirayı aşacağı için en üst maaş dilimi üzerinden ödeme imkanı doğacak. Alacağı en düşük promosyon tutarı Temmuz'u beklerse 12 bin lira olacak. Seçtiği bankaya göre tutar 18 bin liraya kadar çıkabilecek.

HANGİ BANKA NE KADAR VERİYOR?

Bankaların 10.000 liranın altı, 10.000-14.999 lira arası, 15.000- 19.999 lira arası, 20.000 lira ve üzeri aylıklar için ödediği promosyon tutarları sırasıyla şöyle...

■ AKBANK: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Buna ilaveten her otomatik fatura talimatına 500, toplamda 2.500 lira chip para.

■ ALBARAKA TÜRK: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. 2 otomatik fatura ödeme talimatına 1.000, emekli yakınını getirene her kişi için 500, toplamda en çok 3.000 lira ek ödül.

■ DENİZBANK: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.

■ FİBABANKA: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.

■ GARANTİ BBVA: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira.

■ HALKBANK: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.

■ ING: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Ayrıca 3 adet ve üzerinde verilecek her otomatik fatura talimatına 600, toplamda en fazla 3.000 lira.

■ İŞ BANKASI: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.

■ ŞEKERBANK: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.

■ QNB FİNANSBANK: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Ayrıca CardFinans Emekli kredi kartı sahiplerine market ve eczane harcamalarında yılda bin 200 liraya varan indirim.

■ TEB: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.

■ TÜRKİYE FİNANS: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. Buna ilaveten emekli yakınını getirenlere her kişi için 250, toplamda en çok 2.500 lira.

■ VAKIFBANK: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.

■ ZİRAAT BANKASI: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.

■ ZİRAAT KATILIM: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.

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