Foto otopsi

Tarihler 3 Mart 2009'u gösterdiğinde İstanbul'da korkunç bir cinayet yaşandı. Cem Garipoğlu, liseli Münevver Karabulut'u vahşice katledip cesedini parçaladı. Valizle çöpe attı. Garipoğlu, 24 yıl hapis cezası aldı. 2014'te ise tek kişilik hücrede intihar ettiği açıklandı. Ancak kamuoyunda Garipoğlu'nun gerçekten ölüp ölmediğiyle ilgili şüpheler uzun süre devam etti. Karabulut Ailesi, Garipoğlu'nun mezarının açılmasını istedi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Adli Tıp Kurumu'ndan Garipoğlu'nun otopsi sırasında çekilen fotoğraf ve videolarını talep etti. Bu materyaller bilirkişiye verildi. Bilirkişi, 12 Kasım 2014'te yapılan otopsi işlemlerine ait video ve fotoğrafları inceledi. Görüntülerde, Garipoğlu'nun yüzü açık şekilde görülürken, ellerindeki morluklar da dikkat çekti. Ancak Karabulut Ailesi, Garipoğlu'nun mezarında fethi kabir işlemi yapılması talebini yineledi. Eğer mezardaki bedenin Garipoğlu'na ait olmadığı anlaşılırsa, otopsi işlemlerini yapanlar hakkında dava açılması talep edildi. Mezarın açılıp açılmaması hakkındaki karar ise savcılığın kararıyla netlik kazanacak. (MUSTAFA SAİT ÖZKAN)

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