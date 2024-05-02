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Bolu Dağı Tüneli uzatılıyor

Bakan Uraloğlu, ‘Bolu Dağı Tüneli’nin heyelanlara karşı güçlendirilmesine yönelik 2. etap çalışmalarına Temmuz’da başlanacağını belirterek, “Projede bir tüp 90, diğer tüp ise 67 metre uzatılacak” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 07:02
Bolu Dağı Tüneli uzatılıyor

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Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli'nin heyelanlara karşı güçlendirilmesine yönelik 2. etap çalışmalarına Temmuz'da başlayacaklarını söyledi. Tünelin her iki tüpünde portal uzatma çalışması yapılması planlandığını belirten Uraloğlu, "Projede bir tüpün 90, diğer tüpün 67 metre uzatılması ile viyadüklerde 9 adet çelik genleşme derzi değişimi yer almaktadır" dedi.

TRAFİĞE KAPATILACAK
Bolu Dağı Geçişi'nin Kaynaşlı-Abant kavşakları arasında kalan ve tüneli de kapsayan 23 kilometrelik kesiminin İstanbul istikametinin Temmuz'da trafiğe kapatılacağını aktaran Uraoğlu, "Bu istikamette trafik Abant Kavşağı'ndan D-100 Devlet Yolu'na aktarılacak. Sürücüler otoyola Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar katılabilecek. Çalışmaları 50 günde tamamlamayı planlıyoruz" dedi. Çalışmaların 1. etabında tünel portalının Ankara yönü tünel girişinin 90 metre uzatıldığını ifade eden Uraloğlu, 2. etapta tünel portalının İstanbul yönü tünel çıkışının 67 metre uzatılacağını kaydetti.

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