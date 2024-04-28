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Çok güzel manşet

Mehmet Can Uğur, 7 aylıkken hemofiliye yakalandı. Yıllarca bu hastalıkla savaştı. Bir yandan da dersleerine sarıldı. Okuyup doktor çıktı. Şimdi aynı hastanede şifa dağıtmaya başladı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Nisan 2024 Güncelleme 28 Nisan 2024, 06:59
Çok güzel manşet

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Uğur, ağır hemofili ile dünyaya geldi. Çocukluk ve gençliğini Ege Üniversitesi Hastanesi'nde geçirdi. Çok mücadele etti. Derslerinde de üstün başarı gösterdi. Doktor olmak istedi. Ve aynı hastanenin Tıp Fakültesi'ne girdi. Özellikle hematoloji alanını seçti. Kendi gibi binlerce çocuğa-gence şifa verdi! Sonunda da hem bölüm başkanlığına, hem Hemofili Federasyonu Başkan Yardımcılığı görevine geldi. "İnsanları iyileştirmek beni de iyileştiriyor" dedi.

ADRESİ AYNI KADERİ AYRI
Doç. Dr. Mehmet Can Uğur (36), 1988'de dünyaya geldi. 7 aylıkken "Ağır Hemofili A" olduğu teşhis edildi. Haftada 3 kez damar yolundan enjeksiyon verildi. Çok zor günlerden geçti. Hayatını da hastalığı şekillendirdi. Ömrünü geçirdiği hastaneden vazgeçmedi...

'CAN'KURTARAN
Uşak'ta yaşayan Ayşe ve emekli öğretmen Necmettin Uğur'un ilk çocukları Mehmet Can Uğur, 7 aylıkken hemofili hastalığına yakalandı. Gençlik yıllarında Ege Üniversitesi Hastanesi'nden ayrılamadı. Zorlu geçen tedavi yıllarınin ardından, kendisiyle aynı hastalığa sahip insanların hayatlarına dokunabilmek ve onlara yardım edip şifa dağıtmak Mehmet Can, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Hematoloji alanında uzman olarak görev aldı. Hematoloji alanında yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Mehmet Can Uğur, Hemofili Federasyonu Genel Başkan Yardımcılığı'na atandı. Uğur, "Hemofili hastası olmasaydım bu mesleği tercih etmezdim. Benim gibi hemofili hastası olanlara yardım edebilme arzusu beni bu mesleğe yakınlaştıran neden oldu" dedi.

GELİŞMELER UMUT VERİYOR
Uğur, 2006'da girdiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni başarıyla tamamladı. 2017'de İç Hastalıkları, 2021'de ise Hematoloji ihtisasını tamamladı. "Hemofilinin kesin tedavi yolu olan gen tedavisi, klinik araştırma projeleri kapsamında ülkemizde de çok sayıda hastaya uygulanıyor. Son yıllardaki gelişmeler, umut verici" açıklaması yaptı.

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