Ankara – Sivas hızlı treni 1 yaşında

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin önemli hızlı tren hatlarından biri olan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın açılışından bu yana geçen 1 yıllık sürede 1 milyon kişinin seyahat ettiğini belirterek, trenle 12 saat olan seyahat süresini de 2 saate indirdiklerinin altını çizdi. Uraloğlu, "Mevcutta Ankara- Sivas arasında günde karşılıklı 3 artı 3 sefer olarak işletilen yüksek hızlı trenler ile 1 yılda 1 milyon kişi seyahat etti. Günlük ortalama 2 bin 500' ten fazla yolcu taşınırken günlük en yüksek yolcu sayısı 4 bin 209 kişi oldu" diye konuştu.

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