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Renk doğruluğu işinize dokunuyor

Graphic Pro U3 Serisi, her tonun tam doğruluk ile üretilmesini sağlayan DeltaE < 2 ile etkileyici bir renk doğruluğuna sahip. Yüzde 98 DCI-P3 renk alanı kapsamı ile görselleri hayata taşıyan, geniş bir renk gamı sunuyor...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Nisan 2024 Güncelleme 24 Nisan 2024, 07:01
Renk doğruluğu işinize dokunuyor

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Graphic Pro U3 serisinin göze en çok çarpan yanı Portrait Displays'in Calman renk kalibrasyon yazılımı ile doğrudan iletişime olanak veren Calman Ready sertifikası. Monitörler, Calman yazılımı ile otomatikleştirilmiş kalibrasyon kapasitelerini (AutoCal) güçlendirerek nokta atışı renk doğruluğu için monitörün kolay, doğru ve hızlı kalibrasyonuna olanak veriyor. Bu kalibrasyon, en iyi görüntü performansı için monitörün donanımındaki ölçekleyici seviyesinde RGB üçlüsü kontrolü ve 1B/3B-LUT profilleme sağlıyor. Sadece görüntü ayarını gerçekleştiren özel ICC profilleriyle karşılaştırıldığında, 1B/3B LUT (arama tablosu) çözümünün avantajı, renk doğruluğunu büyük ölçüde artıran, donanım seviyesinde doğrudan ekran kalibrasyonu olmasıdır.

CESUR TASARIM GELDİ
Yaratıcı profesyoneller için, göz alıcı bir güzelliğe sahip bir ekran, aynı zamanda ilham da verir. Bütün modellerin, prestijli 2023 Red Dot Tasarım Ödülü kazanmış, şık, modern bir tasarımının olması, onların her yaratıcı çalışma alanına şık bir ek olmalarını sağlar. Geniş bir yelpazedeki eğme, sağa sola dönme ve pivot ayarlarına sahip, 150 mm yüksekliği ayarlanabilir bir ayağa sahip bu modeller, kullanıcıların kendileri için en rahat ve en sağlıklı pozisyonu bulmaları için hazırlar. Modellerin geri dönüştürülebilir, kağıt destekli çevre dostu bir ambalaj ile sunulması, Graphic Pro U3'ün en son çevre düzenlemelerine uygun olmasını sağlıyor. Graphic Pro U3 Serisi, tamamı Calman Ready sertifikalı üç model ile piyasaya çıkıyor.

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