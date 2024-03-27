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Kadın muhtarları ağırladı!

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Mart 2024 Güncelleme 27 Mart 2024, 07:01
Kadın muhtarları ağırladı!

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"Esra Erol"da programına son günlerde İstanbul ve çevresinin çeşitli bölgelerinden gelen Kadın Muhtar Adayları konuk oldu. Yayına gelen ve muhtarlığa aday olan onlarca kadın aday Esra Erol'da programıyla seslerini bir kez daha duyurma şansları buldu. Kadın adayları ağırlayan Erol, "Kadın iyileştikçe toplum değişiyor. Toplum iyileşiyor. O yüzden güçlü kadınlar toplumun değişmesinde öncülük ediyorlar. Her geçen gün bu kadınları tanımaktan mutluluk duyuyorum. Yolunuz açık olsun. Pozitif ayrımcılık yapıyorum, bununla da gurur duyuyorum" diyerek kadın muhtar adaylarına başarılar diledi.

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