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Fibromiyalji göbekte gizli!

Vücut ağrısı olarak bilinen fibromiyalji, yaşam kalitesini düşürüyor. Neden olduğu şikayetlerle her yaştan insanın kabusu oluyor! Tedavinin kişiye özel uygulandığını belirten uzmanlar, fazla kilonun riski artırdığına değiniyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Mart 2024 Güncelleme 26 Mart 2024, 07:01
Fibromiyalji göbekte gizli!

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Fibromiyalji, günümüzün en önemli sağlık sorunların biri olarak görülüyor. Ülkemizde nüfusun yüzde 9'unu etkileyecek kadar yaygın görülen romatizmal bir hastalık olarak biliniyor. Semptomların göreceli olması, pek çok hastalığı taklit etmesi ve tanıyı kesinleştirecek testlerin bulunmaması nedeniyle hastalığın tespiti uzun yılları buluyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Şule Arslan, önemli bilgiler paylaşıyor...

NEDENİ BİLİNMİYOR
Fibromiyaljinin oluşum nedeni henüz bilinmiyor. Ancak beyinde ağrı işleme mekanizmalarındaki bozukluktan kaynaklandığı kabul ediliyor. Bunun dışında genetik, uyku bozuklukları, enfeksiyon, mükemmelliyetçi kişilik ve ağır fiziksel ya da duygusal travma geçirmek gibi faktörlerin etkili olduğunu gösteriyor.

BELİRTİLERİ DEĞİŞİR
Ağrı, halsizlik, uyku bozuklukları ve duygu durum değişiklikleri, fibromiyaljide en sık görülen yakınmaları oluşturuyor. Belirtilerin şiddeti hastalığın seyrine göre değişiyor. Başlangıçta genellikle bölgesel olan ağrı zamanla yaygınlaşıyor. Prof. Dr. Şule Arslan, "Alerjik semptomlar, göz kuruluğu, çarpıntı, nefes darlığı, ağrılı adet dönemleri, cinsel işlev bozukluğu, gece terlemeleri, huzursuz bacak sendromu, çene eklem ağrısı en çok dile getirilen sorunlar arasında yer alıyor" diyor.

YÜRÜYÜN, YOGA YAPIN
Prof. Dr. Şule Arslan, düzenli yapılan egzersizin de tedaviyi desteklediğini belirtiyor. Yürüyüş yapmayı, bisiklete binmeyi, yüzmeyi ve yoga yapmayı öneriyor.

TEDAVİ KİŞİYE ÖZEL
Günümüzde fibromiyaljinin kesin tedavisi olmasa da semptomlar kontrol altına alınabiliyor. Tedavide hedef, ilaç ve ilaç dışı yöntemlerle hastaların semptomlarını hafifleterek yaşam kalitesini artırıyor. Ayrıca stresle baş etme yöntemleri, uyku hijyeni ve doğru beslenme de tedavide büyük önem taşıyor.

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