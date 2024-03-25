Son dönemde adı sıkça İngiliz ekibi West Ham United ile transferde anılan Wilfried Zaha'nın menajeri ve erkek kardeşi Herve Zaha'dan dikkati çeken bir açıklama geldi. Yıldız oyuncunun Ada'ya transfer olacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getiren Herve Zaha, "İddialar gerçek değil. Wilfried'in şu andaki tek odağı Galatasaray ve futboluna odaklandı" dedi. Bu sezon 25 Süper Lig maçında 9 gol, 3 de asist üreten Zaha'yı teknik direktör Okan Buruk'un da yakın zamanda yeniden ilk 11'de oynatmayı planladığı gelen haberler arasında. 31 yaşındaki Fildişili yıldızın Cimbom ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihine kadar devam ediyor.

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