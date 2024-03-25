Lastikte yaz tarifesi

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için hayati görülen kış lastiği uygulaması 1 Nisan itibarıyla sona erecek. Bu tarihten itibaren lastikler değişirken, tarifeler de belli oldu. Türkiye'de en çok kullanılan 205/55 R16 ölçüsündeki yaz lastiklerinin fiyatları bin 500 liradan başlıyor. Otomobillerde 4 lastik değiştirme fiyatı, ebatlarına göre değişiklik gösteriyor. Fiyatlar, binek araçlar için 500 lirayı, SUV ve hafif ticari araçlar için bin lirayı buluyor. Mevsimsel değişikler nedeniyle çıkarılan araba lastiklerinin doğru koşullarda saklanması önem taşıyor. Türkiye'nin pek çok yerinde rahatlıkla bulunabilen ve lastiklerin 6 ay boyunca saklanabileceği lastik otellerinin fiyatları da 500 ila bin lira arasında değişiyor.

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