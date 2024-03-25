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Ekran çiçek açacak

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Mart 2024 Güncelleme 25 Mart 2024, 07:00
Ekran çiçek açacak

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ATV'nin bu akşam yayınlanacak olan iddialı dizisi 'Yaban Çiçekleri' izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizide başrolleri Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora paylaşıyor. 1'inci bölümde; Osman Fevzi ve Nurten Ataman'ın evlilik yıldönümü yemeği için herkes Ataman'ların evinde toplanır. Kılıç, İhsan ve Kenan fırsattan istifade Fevzi'ye otel konusunu açarlar. Fevzi Ataman, arazileri vermemekte ısrarcıdır. Kenan babasına çıkışır ve Fevzi dayanamayıp oğluna tokat atar. Bu olaydan sonra herkes evlerine dağılır. Ama kimsenin beklemediği bir şey olur. Ataman'ların evinden bir silah sesi duyulur. Osman Fevzi vurulmuş, Nurten de elinde silahla başında bekler vaziyettedir. Kenan ne olduğunu anlamaya çalışırken kız kardeşi Ela'ya da nasıl anlatacağını düşünür.

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